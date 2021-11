Ampleril oli oodatust raskem oktoober

Sügis talvise hooaeg mõjud kajastuvad ettevõtte müüginumbrites. Oktoobri raportis ütleb Ampler Bikesi tegevjuht, et ettevõtte valmistus madalateks müüginumbrites aga mitte nii madalateks. Ampler on kampaaniatega suutnud meelitada palju kliente veebilehele aga see ei kajastu müüginumbrites.