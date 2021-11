Uuel aastal tõuseb tubakaaktsiis ja maksuvõlgade intressimäär

Maksuvõlgade intressimäär, mis puudutab nii tasumata riiklikke maksusid, trahve, sunniraha kui ka kohtute ja prokuratuuri poolt määratud rahalisi karistusi ja menetluskulusid, on kuni selle aasta lõpuni 0,03 protsenti päevas, vahendab ERR .

Eelmine valitsus tegi maksuvõlgade intressimääras muudatusi 2020. aasta kevadel, et toetada koroonakriisis kannatanud ettevõtlust. Maksuintresside vabastus kehtis 1. märtsist kuni aprilli lõpuni, alates 2020. aasta 1. maist kehtestati maksuvõlale madalam intressimäär - senise 0,06 protsendi asemel 0,03% päevas. Lisaks oli pärast 1. maid võimalik vähendada maksuvõlgade ajatamise korral intressi määra kuni 100 protsenti ehk võimalik, et intressi ei pidanud üldse tasuma. Uuest aastast need soodustused nüüd kaovad.