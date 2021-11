Portugalis on nüüdsest illegaalne, kui ülemus töötajaga peale tööd ühendust võtab

Uus seadus näeb ette, et tööandja peab austama töötaja privaatsust. Sealhulgas ka puhke- ja pereaega. Iga rikkumine võib lõppeda trahviga.

Portugali uus poliitika on osa kodust töötamist reguleerivatest õigusaktidest. Töötajatel on nüüd õigus loobuda kaugtööst, kui nad seda soovivad, kuid nad võivad ka taotleda kokkulepet, kui see sobib nende tööga.