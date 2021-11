Eestlased tõid Rootsi bussisõitjate jaoks turule uue kiirmakselahenduse

Ridango, Rootsi ühistranspordifirma Skånetrafikeni ja Telia koostöös on ühissõidukeis kasutusel Apple Pay Express Mode kiirmakselahendus. See tähendab, et Skånetrafikeni kliendid saavad linnaliinibussides sõidu eest kontaktivabalt ja mugavalt tasuda, viibates validaatori juures vaid oma iPhone telefoni või Apple Watch kellaga. Oluline uuendus on see, et turvaline ja kiire makselahendus toimib Apple Pay kasutajatele bussis ilma, et peaks seadme või rakenduse avama, eraldi pole tarvis kasutada Face ID, Touch ID või sisestada paroole. Vastava funktsiooni käivitamiseks on tarvis oma seadme rakenduses Wallet lisada üksnes enda pangakaart ja sisse lülitada Express Mode. Makselahendus töötab ka seadme tühja aku korral.