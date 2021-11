Maxima avab uue kaupluse, lubades hindu, mida pole Eestis tükk aega nähtud

Sarnaselt 21. oktoobril Laagis avatud Maxima kauplusega on ka Tondiraba kauplust piirkonnas väga oodatud, mistõttu on jaekaubandusettevõte teinud kõik endast oleneva, et klientidel oleks kõik mugavused olemas. Nii on peatselt avataval kauplusel on ka üks suuremaid parkimisplatse, mis Maxima kauplustel Eestis on - sinna mahub parkima ligi 250 sõidukit. Lisaks leiab sealt Bikeepi nutiparkla kümnele jalgrattale ning laadimispunktid viiele rollerile.