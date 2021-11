Murettekitav: eestlased on tänavu kelmidele "loovutanud" ulmelise rahasumma

Sel aastal on investeerimiskelmustega kaotanud ligemale 270 inimest kokku 3,4 miljonit eurot. Pangast tulnud petukõnede ohvriks on langenud aga pea 650 inimest, kellelt on kätte saadud 10 kuuga 2,8 miljonit eurot.

"Ma näen, et lagi ei ole saabumas, need numbrid ainult suurenevad," ütles ERR-ile politseikapten Maarja Punak. Ta rõhutas, et ükski pank ei küsi telefoni teel oma klientidelt PIN-koode ja sellised kõned tuleks kohe lõpetada. Samuti soovitas ta enne investeerimisotsuste tegemist küsida nõu kogenumatelt.

Politsei palub, et neile antaks teada kõigist sellistest juhtumitest, ka ebaõnnestunud pettusekatsetest.

Swedbank teatas eelmisel nädalal, et nende nimel tehakse nüüd uutmoodi petukõnesid, kus vestlust alustatakse eesti keeles. Kas see tähendab, et nüüd peaksid kõik inimesed veelgi valvsamaks muutuma selle suhtes, milliseid kõnesid nad justkui pangast saavad?

Kindlasti. Kui teiega võtab ühendust eesti keelt kõnelev inimene ja väidab, et on pangatöötaja ja annab märku, et sellele kõnele järgneb kõne venekeelselt klienditeenindajalt, sest eestikeelset klienditeenindajat ei ole hetkel saadaval, siis see on uus viis, kuidas üritatakse võita usaldust. Ei tohi lasta ennast sellest eksitada. Igal juhul on tegemist sellesama "kõned pangast" petuskeemiga, mille kaudu üritatakse inimestelt teada saada nende PIN-koode ja siis pangaarved tühjaks teha.

