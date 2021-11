Wise'i aktsiat tabas tugev langus

Londoni börsil on Wise’i aktsia hinnaks 787 penni, mis teeb tänaseks languseks ligi 4,9%. Päevasiseselt on aktsia käinud hetkeks veelgi sügavamal ning kukkunud pea 9% 755-pennise hinnani.

SEB kapitaliturgude maakleri Kert Koppeli sõnul seostatakse langust indeksitepakkuja MSCI teatega, et Wise'i järgmisel ülevaatamisel indeksite koosseisu ei lisata. "Võimalik põhjus selleks on Wise’i suhteliselt väike vabalt kaubeldavate aktsiate kogus (free float). Seega turul oli selle uudise valguses palju pettujaid," ütles Koppel.

Aktsiat on varasemalt madalamale tirinud rida põhjuseid. Septembri lõpus teatas Suurbritannia maksuamet, et Wise’i kaasasutaja Kristo Käärmann pole korrektselt makse maksnud ning lisaks trahvile võib juht ka enda positsioonist ilma jääda.

Peatselt peale seda teatas ettevõte, et Wise’i teine kaasasutaja Taavet Hinrikus müüb läbi enda ettevõte OÜ Notoriuos pea 100 miljoni euro eest 10 miljonit A-klassi aktsiat, mis moodustasid aktsiakapitalist 1%. Jätkuvalt jäi talle alles aga 54 miljonit B-klassi aktsiat.

Müüki põhjustas ka uudis, et Facebook alustas digitaalse rahakoti pilootprogrammi, mis lubaks koheseid ning tasuta makseid. Konkurents on suurenemas ka rahvusvaheliste pankade poolt, kes on välja töötamast piiriüleste maksete süsteemi.