FOTOD | Mustamäel asuv Mustika keskus ja veel sajad tarbijad on taas elektrita. Keskuse juristid tegutsevad

Elektrilevi katkestuste kaart näitab, et ilma elektrita on Mustamäel üle 600 tarbija. Nende hulgas ka suur kaubanduskeskus Mustikas.

"Mustika keskuse elektriühendust on viimastel kuudel saatnud tõepoolest ebaõnn. Mustika keskuse toide on võrgus tagatud kahe erineva keskpinge maakaabliga, mis üldjuhul peaks tagama pikaajaliste katkestuste välistamise.

1.09 toimus ühel nendest liinidest elektrikatkestus lähedal toimunud kaevetööde tõttu. Lisaks on läheduses veel ehitustöid, mis tekitavad vibratsiooni ja mõjutavad maakaablite töökindlust. Selle tõttu on pärast septembri riket vool ära käinud ka oktoobris ning kahel korral nüüd nädala jooksul, sh täna. Rikked on tekkinud mõlemal maakaablil, mis on ilmselt osaliselt seotud juba varasema kaevetöödest tingitud rikke ja selle mõjuga teistele võrgu elementidele. Seetõttu on vead nüüd järgemööda eri kohtades isolatsiooni riknemise näol välja löönud.