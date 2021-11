Tuntud veebikaubamaja: kõik märgid näitavad, et jõulumaratonil on oodata seninägematut ostubuumi

Kivi oli optimistlik ja lisas, et E-smaspäev ei tõmba jõulueelsel ajal müügiplatvormile kaugeltki kõige rohkem külastajaid, mis tähendab, et veelgi suuremad ostubuumid on ees. „Kui juba praegu teeb interneti müük varasemaga võrreldes hullumeelse hüppe, võib jõulumaratoniks ennustada tulemusi, mida e-müügiturg veel seni tunnistanud pole," kuulutas Kivi.