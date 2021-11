Üheksa kuu maksutulu on aastaga kasvanud 12,2 protsenti

Kõrge maksulaekumise kasvu üks põhjuseid on eelmise aasta madal võrdlusbaas, mil COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud vähendasid majandusaktiivsust ja turismi, ning kasvasid maksuvõlad. Kuigi mõned sektorid ei ole tänaseks veel taastunud, on Eesti majandus tervikuna ületanud kriisieelse taseme, mis on suurendanud ka maksulaekumisi.