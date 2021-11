Valitsuskabinetti jõudis teema, mis tooks omavalitsused mugavustsoonist välja

Kriisi kõrval lähevad valitsuses edasi ka muud lahendamist vajavad asjad. Üks pikalt käinud debatt on, kuidas ettevõtluskeskkonna arendamine, töökohtade loomiseks soodsate tingimuste loomine oleks ka omavalitsuste huvi. Kuna tulumaks laekub sellesse linna või valda, kus on registreeritud inimese elukoht, siis töökohad omavalitsuse eelarvesse ilmtingimata tulu ei too.

Eile arutasime ühte võimalikku lahendust, mille järgi osa ettevõtte tulumaksust laekuks just loodavate töökohtade arvu järgi omavalitsuste eelarvesse. Et kogu koort ei riisuks Tallinn, saaks rakendada koefitsienti Harjumaast väljaspool loodavate töökohtade tarbeks.

Muidugi on seal terve hulk küsimärke - töö iseloom muutub, lisandväärtuse loomiseks ei pea ilmtingimata tegu olema füüsilise töökohaga; ettevõtte tulumaksu laekumine on aastate vahel ka kõikuv jne. Aga edasimõtlemiseks riigihaldusministrilt hea sisend siiski.