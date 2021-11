"Tulevikus saavad olema märksõnadeks mugavus ja emotsioon. Seda selleks, et inimesel säiliks keskusesse tulles vau-efekt," ütleb Viru Keskuse juht Gertti Kogermann.

COVID olukorrast hoolimata on Viru Keskusel tänavu plaanis esmakordselt sooduskampaania korraldada. Kogermanni sõnul on kaasaegne kaubanduskeskus on väga turvaline koht nii töötajale kui ka külastajale.