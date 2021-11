Mis oli viimane raske vestlus, mis Õhtulehe peatoimetajal tuli oma töötajatega pidada?

„Viimane keeruline tööalane vestlus oli minu jaoks paar nädalat tagasi, kui me sulgesime sellise väljaande nagu Linnaleht ehk siis oli vaja kogu toimetus, kõik inimesed koondada. See minu jaoks ilmselt keeruline ei ole, sest minul on töökoht alles, aga see on ilmselgelt keeruline nende inimeste jaoks, kes ootamatult sellise teate saavad," kirjeldab EBSi podcasti sügishooaja kolmandas saates Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov.

„Keerukus seisnes ennekõike selles, kuidas nii ettevõtte kui ka enda kui juhi ja inimese poolt toetada neid selles ning aidata järgmist sammu astuda," lisab Šmutov. Linnalehe sulgemisega seonduvalt tuli selline raske vestlus tal maha pidama umbes kümmekonna inimesega. Sama raske vestluse pidi Linnalehe reklaamiinimestega maha pidama ka ettevõtte reklaamijuht.

Juhtimiscoachi Katrin Oblikase sõnul on selliseid olulisi vestlusi, mida juhil tuleb oma meeskonnaliikmetega pidada, erinevaid. „Klassikalised vestlused on, kes meile tiimi lisandub, kes tiimist lahkub, aga minu kui meeskondliku coachi seisukohalt on ühed keerulisemad vestlused, mis meie ühine eesmärk on ja see, et kõik sellest ühtemoodi aru saaks," räägib ta.

Oblikase hinnangul on selliste vestluste pidamise kultuur Eesti ettevõtetes ja organisatsioonides hakanud paranema. „Võib-olla sel põhjusel, et on vähenenud arusaam, et just juht peab olema see kangelane ja seetõttu muutuvad need vestlused ka lihtsamaks, sest meeskonna roll nende vestluste juhtijana ja koosloome partnerina suureneb," põhjendab ta.

Samas tõdeb Oblikas, et tagasisidestamise kultuur on Eesti ettevõtetes ning organisatsioonides väga erinev. „On ettevõtteid, kus ilmselgelt keskendutakse olevikust tulevikku liikumisele sellise koosloome vestluste moel - ehk need on need arendavad, edasiside vestlused -, samas, mis ma näen just nüüd Covidi ajal, on üles kerkinud jälle selline direktiivne tagasisidestamise pool, kus juht ütleb, mismoodi tema asja näeb," räägib juhtimiscoach.