Eesti väärtuslikema ettevõtte tiitli nimel on viimastel aastatel omavahel heidelnud Eesti Energia ja Tallink. Koroonakriis seiskas turismist sõltuva Tallinki kasvuhoo. Üle-eelmisel aastal troonis ettevõte veel esikohal, mullu oli teine ja tänavu pudenes veelgi madalamale. Aastaga suurenes ettevõtte väärtus ainult 1%. Teist aastat järjest on Eesti väärtuslikem ettevõte olnud Eesti Energia, kes kasvatas ka eelmisel aastal oma väärtust kolmandiku võrra, ligi 2,1 miljardi euroni. Ettevõtete väärtust arvutav konsultatsiooni- ja investeerimisfirma Prudentia analüütik Tiina Sõber ütleb, et energiafirma kasvu taga on taastuvenergia osa suurenemine ettevõtte tegevuses. „Turud hindavad taastuvenergiat tootvaid ettevõtteid kõrgemalt ning seetõttu on Eesti Energia väärtus suurenenud, vaatamata EBIDTA (kulumieelne kasum) vähenemisele.”