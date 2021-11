„Surnud tsooni" oodatakse uut rentnikku. Pealtnäha magusas kohas ei pruugi endiselt õnn peituda

Jutt käis toona ja käib ka selles loos Narva maantee sellest poolest, mis jääb Viru Keskuse poolt tulles paremat kätt. Juba aastaid on seal üritatud erinevaid toidu- ja joogikohti pidada, kuid heal juhul suudetakse lahti olla aasta-kaks ning siis saadakse aru, et pealinna ühe magusaima kohana tunduv paik ei toogi oodatud pudrumägesid ja piimajõgesid. Pigem uputakse pankrotijärve. Loomulikult on ka erandeid, mis on suutnud paigale jääda. Lootust see annab.

Toonases artiklis sai kirjutatud, et Tallinna kesklinnas Viru keskuse vahetus läheduses aadressil Narva maantee 2 peaks kõigi eelduste kohaselt äri õitsema. Kesklinn, kaubanduskeskused ja bussiterminal on lähedal, inimesi liigub palju. Paraku vahelduvad seal söögikohad ja muud ärid tihti. Milles on asi? Kas asukoht ei olegi kõige olulisem?

Loos on kirjas, et aadressil Narva maantee 2 on olnud nii alkoholipood, baarid kui ka kohvikud. Viimati sulges seal uksed ainult mõne kuu tegutseda saanud kiirsöögikoht. Uued kuulutused olid aga toona portaalides üleval. Tegemist oli ühe sellise järgi eksklusiivse kohaga - „sobib toitlustuseks", „24h lahtioleku luba", „ühistranspordisõlm" peaks rentijat meelitama, kuid ekspertide sõnul ei pruugi kõik siiski nii lihtne olla. Sellised kohad vajavad läbimõeldud tegevust. Kui toitlustus ei ole seal korduvalt töötanud, siis tõenäoliselt ei tööta see üldse.

„Kui Narva maanteest rääkida, siis ütleme ausalt, et see ei ole promenaad. On olnud suuri mõtteid, kuidas olukorda muuta, aga praegu on ta ikkagi transpordi tuiksoon. Inimesed, kes bussi peale lähevad, tahavad minna koju või tööle. Klassikaline põhjus on seegi, et toitlustus ja poendus kolib üha rohkem kaubanduskeskustesse," tõi Pindi Kinnisvara juhatuse liige Sooman toona esile ebaedu võimalikke põhjuseid. Ta lisas, et igale tänavale leidub üürnik. Eksperdid mainisid toona ka parkimist, kui üht tähtsat aspekti selles, kas kliente tuleb või mitte.

