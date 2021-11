Kontorivõrk sööb panga kasumit

Pankade väärtus edetabelis on aastaga uhkelt suurenenud. Enamik kasvust on siiski metoodika muudatuse teene. Varasematel aastatel kasutati finantsasutuste väärtuse hindamiseks ainult P/B (turuhinna-raamatupidamisväärtuse) suhtarvu. Edetabeli koostajate hinnangul osutus see liiga lihtsustatud meetodiks. Näiteks ei olenenud selles pankade väärtus omakapitali tootlusest ehk kasumi teenimise võimest, märgib konsultatsiooni- ja investeerimisfirma Prudentia analüütik Tiina Sõber. Tänavu metoodikat täiendati ja lisanäitajana võetigi kasutusele ROE (return on equity). Enam ei ole väärtuse hindamisel oluline ainult omakapitali suurus, vaid ka selle tootlikkus.