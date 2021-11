Kas nimekirjas ka sinu töökoht? Selgusid Eesti ihaldusväärseimad tööandjad

„Infotehnoloogiasektor on selgelt vallutanud eestimaalaste südamed – enam kui iga teine vastaja (59%) tõi uuringus esile, et Eesti kõige atraktiivsemad tööandjad tegutsevad just IT valdkonnas,“ avas uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Lisaks IT-le hindasid vastajad kõrgemalt ka finants- ja pangandussektorit ning turundusvaldkonda, mida pidasid ihaldusväärseks vastavalt 36% ja 18% töövõtjatest.“