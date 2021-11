Ettevõtjad annavad oma panuse: uutele vaktsineerijatele tehakse sooduspakkumisi

Novembrist kuni jaanuari 2022 lõpuni kestev kampaania keskendub seni vaktsineerimata inimestele ja tervishoiutöötajatele.

„Ettevõtjatena tunneme, et kolmandat korda riigi lukku panemist paljud sektorid ja ettevõtted enam üle ei ela. Kui see peaks juhtuma, toob see kaasa töötajate suuremahulise koondamise ja maksude väiksema laekumise näol ka riigi võimetuse olulisi teenuseid pakkuda,“ märkis EVEA president Heiki Rits.

“Regulatsioone ja piiranguid ettevõtjad muuta ei saa ning maksude kogumise kaudu loodavat väärtust ümber jagada samuti mitte. Kuid meie kohus ettevõtjate esindusorganisatsioonina on toetada algatusi, millest võiks praegusel ajal abi olla kogu ühiskonnale,“ rõhutas Rits.

Kampaania põhisõnum on suunatud seni vaktsineerimata inimestele, kellest tänases olukorras sõltub majanduse avatuna hoidmine. Avatud majandus tähendab vabadust, töökohti, makse ja elementaarset heaolu kõikidele ühiskonnaliikmetele.

"Usume, et pingutada on vaja õige pisut, et ühiskond saaks taas normaalselt toimida. Selleks peame Eesti elanikena panustama - ennekõike tegema kõik selleks, et oleksime koroonaviiruse vastu maksimaalselt kaitstud, mille üheks toimivaks väljundiks on vaktsineerimine. Teisalt saavad ettevõtjad vaktsineerimata inimeste motivatsiooni tõstmiseks pakkuda oma tooteid-teenuseid soodsamalt, mis võimaldab neil taastada piirangutest kokku kuivanud kliendibaasi ning mis aitab kaasa majanduse avatuna hoidmisele,“ ütles Rits.

Sooduspakkumine kõigile, kes esitavad immuniseerimistõendi, mis on saadud alates tänasest kuni 31. jaanuarini.

Niisiis annavad kampaaniaga liitunud ettevõtjad sooduspakkumisi kõigile, kes esitavad immuniseerimistõendi, mis on saadud vahemikus 15.11.2021-31.01.2022, ning annavad kõigile tervishoiuasutuste töötajatele, sõltumata immuniseerimistõendi väljaandmise ajast.