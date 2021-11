ANALÜÜS | Peeter Koppel: kasvuettevõtete eripärad ja ohud

Üldiselt paistab olevat nii, et soov kasvu taga ajada tuleb inimloomusest. Alati on vaja paremini, kiiremini ja rohkem. Ning isegi olukorras, kus mingite ressursside piiratus on hakanud inimloomuse loomulikule kasvuihalusele piire seadma, otsitakse kasvu ka neid piire arvestades. Näiteks üha enam kajastust leidev ringmajanduse kontseptsioon on suunatud sellele, et hoida väärtuslikud ressursid mingil viisil efektiivses kasutuses niikaua, kui vähegi võimalik.