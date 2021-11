Talleggi kanakasvatus. Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Eestlane eelistab kodumaist liha, kuid kas me üldse teame, kust tooraine tegelikult pärit on? Poelettidelt leitav liha on erinev ning teadlikul tarbijal tuleks teada, millist liha ta ostab.