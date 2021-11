Nimekate investoritega rattatootja tuleb börsile

Hagen Bikes’i asutaja Kaspar Peeki sõnul on Hageni siht suunatud Euroopasse, eelkõige Taani, Prantsusmaale ja Saksamaale, kus elektriliste kastirataste turg on väga kiirelt kasvamas. „Saksamaal müüakse aastas üle 100 000 kastiratta ja tänavu ennustatakse, et müük tõuseb 150 000-ni. Elektrilistele kastiratastele annab veel enam hoogu rekordtasemel kütuse maailmaturuhind, üle-euroopalised karmid automaksud ja tarbija enda kestlikum mõtteviis. Oleme selleks valmis ja juba varakult turul olemas,“ ütles Peek.

Peeki sõnul on kastirataste ostmiseks sätestanud kohalikud omavalitsused mitmes Euroopa linnas kopsakaid toetusi. „Münchenis ja Berliinis toetab kohalik omavalitsus kastiratta ostu kuni 3000 euroga, Prantsusmaal autot romulasse viies saad kasti- või elektriratta toetuseks 2500 eurot. Saksamaal on avalikust debatist läbi käinud ka aastane 1 miljardi suurune kastirataste toetussumma,“ lisas Peek.

Hageni tootevalikus on hetkel kolm peamist toodet: jalgrattahoidja, külgkorviga ratas Sidecar ja Nighthawk kastiratas. Kaherattaline n-ö Long John tüüpi Nighthawk kastiratas on Hageni lipulaev, mis on ainult veidi laiem tavalisest jalgrattast ning selle läbimõeldud disain annab rattale esmaklassilise juhitavuse. Nighthawk mudel on valikus nii tavalise kui elektrilise jalgrattana.