Eesti tippettevõtted. Väärtuslikumate firmade edetabelit iseloomustab suur liikumine

„Eesti majanduse edu koroonakriisiga toimetulekul on olnud rohkem kui muljet avaldav,” ütleb Luminori panga peaökonomist Tõnu Palm. Paljuski on see ka põhjus, miks 101 ettevõtte koguväärtus on aastaga suurenenud miljardeid eurosid.

2021. aasta on olnud Eesti väärtuslikumatele firmadele helde. Siin peegelduvad nii koroona-aastate keerdkäigud kui ka värsked väljakutsed ja kasvuvõimalused. Ettevõtete pingerida, mida Prudentia Advisory ja Nasdaq Tallinn tänavu juba kolmandat korda koostasid, näitab seekord muu hulgas energeetikasektori ja pankade võidukäiku. Aga ka aktsiaturul toimuvat.

Prudentia Advisory juhtivpartner Illar Kaasik ütleb, et esmapilgul on edetabeli rivistus jäänud laias laastus samaks mis eelmisel kahel aastal – nii esikümnes kui ka terves pingereas figureerivad 80% ulatuses samad nimed. Täpsemad arvud peegeldavad aga üldist optimistlikku kasvufaasi, kuhu Eesti majandus tundub jõudnud olevat.

„Tänavu oleme näinud nii kahekohalisi majanduskasvu protsente kui ka Euroopa kõrgeimat inflatsiooni ning nüüd ka hüppelist kasvu ettevõtete väärtuses,” ütleb Kaasik.