PRFoods oma aastaaruandes: meid tabas rünnak kolmelt rindelt

Ettevõtte juhtkond kirjeldas, et ajaloo kõige raskem aasta on lõppenud.

Ettevõtte käekäiku mõjutas juhtkonna sõnul oluliselt see, et toorkala hind tõusis järsult tingituna pandeemia piirangute kiirest leevenemisest, kuid samas Soomes müüdavate kalatoodete hinnad olid kinnitatud juba talvel, kui toorakala hind oli oluliselt madalam. "See tekitas viimases kvartalis olukorra, kus olime sunnitud müüma osasid tooteid alla omahinna. Selle tegevuse lõpetamiseks vabastasime töölt sealse tegevjuhi ning teavitasime ka kliente kahjulike lepingute lõpetamisest," seisis aruandes.

Kui leida midagi positiivset, siis kontserni rahavoog äritegevusest oli positiivne 2 miljonit eurot ning perioodi rahavoog paranes 0,53 miljonit eurot. "Samuti vähenes ettevõtte netovõlg ning me suutsime vähendada lühiajaliste kohustuste määra. Samuti tegi meie kalakasvatusüksus parema tulemuse ning on seega meie Skandinaavia äri selgroog. Suurim probleem on siiani, et Eesti riik pole lubanud alustada suuremahulise kalakasvatusega, mistõttu jäi eelmisest perioodist saamata märkimisväärne tulu."