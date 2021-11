Inbank plaanib kaasata investoritelt 12 miljonit eurot

„Inbanki strateegia on areneda Baltikumi turgudele keskendunud pangast Kesk- ja Ida-Euroopa fookusega pangaks. Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid kasutamegi selleks, et kiirendada välisturgudele laienemist,“ lausus Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees Priit Põldoja.

Põldoja nentis, et Inbank on viimastel aastatel märkimisväärselt kiiresti arenenud ning turupositsiooni on kindlustatud kõigis riikides.

„2021. aasta krediiditoodete müügimahud on rekordtasemel, stabiilset kasvutrendi näitavad kõigi tootekategooriate tulemused. Lisaks oleme saavutanud läbimurde Poola turul, mis moodustab tänaseks juba 38% meie portfellist. Just edu Poolas innustab meid laienema 10 miljoni elanikuga Tšehhi turule, mille tarbimisfinantseerimise turu maht on Eesti omast kümme korda suurem,“ selgitas Põldoja.

Põldoja lisas, et viimase poolaasta jooksul on märgata ka panga finantstulemuste üleüldist paranemist. „Inbanki ärimudel on muutumas madalama marginaali ja riskiga, kuid jätkuvalt kiire kasvuga kasumlikuks äriks. Nii järgmiselt kvartalilt kui ka järgmiselt aastalt ootame müügimahtude ja kasumi tugeva kasvu jätkumist,“ sõnas Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees.

Emissioon on osa Inbanki võlakirjaprogrammist, kus kolme aasta vältel on kavas emiteerida maksimaalselt 35 miljoni euro eest võlakirju.

Inbanki eelmisel avalikul võlakirjade pakkumisel 2019. aastal märgiti emissiooni esialgne maht 5,8 korda üle.

Võlakirjade lunastamistähtaeg on kümme aastat, sealjuures on Inbankil õigus võlakirju enne tähtaega lunastada viie aasta möödudes. Allutatud võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 2021. aasta lõpuks.