Endoveri juht kinnisvaraturust: varsti võib keskmine ruutmeetri hind jõuda 5000 euroni

Endover on seni müünud 15-20 protsenti Volta arendusest ja plaanib edaspidi müüdavate korterite puhul arvestada ehitushindade kerkimisega, et mitte kahjumisse jääda. See tuleb muidugi klientide rahakotist, sest tõusvate kinnisvarahindade osas Endoveri juht Robert Laud leevendust ei näe.