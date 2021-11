3 peamist küberriski, millega iga e-pood silmitsi seisab

Everti sõnul võivad lunavara või DDoS ründed äritegevuse pikaks ajaks peatada ning kogu selle aja jooksul ei saa e-pood tulu teenida, vaid kannab kahju kaotatud aja ja ründe lõpetamiseks tehtava kulu näol. Kindlustuse olemasolul hüvitatakse need kahjud e-poele, samuti võimaldavad mitmed kindlustuslepingud piiratud ulatuses lunarahanõude tasumise. IIZI küberkindlustuse ekspert rõhutab, et arvestama peaks, et lunaraha tasutakse üksnes juhul, kui see on õiguslikult lubatud.