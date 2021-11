Tuntud kõrgkoolijuht Kristjan Oad astus PR-ärisse

Kristjan Oadi sõnul on konkurents Eesti ettevõtete vahel nii õigete töötajate kui ka klientide nimel märkimisväärselt kasvanud. „Nähtamatutel ja niiöelda vanakooli ettevõtetel, kes omaette vaikselt nokitsevad, läheb keeruliseks. Konkurentsis püsimise üks eeldusi on rääkida oma tegevustest nii, et see inimesi reaalselt huvitaks,“ ütles Oad.