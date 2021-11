Viis põhjust, miks investorid kinnisvarafirma Hepsori IPOsse investeerivad

„Mulle meeldib meeskond ja see, et Hepsoril on kasvuettevõtte DNA,” ütles ettevõtja, investor ja Eesti äriinglite assotsiatsiooni president Lev Dolgatsjov. „Juhtkond on siiani häid tulemusi saavutanud ja julgen arvata, et neil läheb hästi ka edaspidi. Julgustab seegi, et ettevõtte omanikud ise panevad raha juurde,” ütles Dolgatsjov.

Kokku plaanib Dolgatsjov aktsiaid märkida 50 000 euro eest. „Eeldan, et näeme mitmekordset ülemärkimist, kuna turu ja investorite sentiment on väga positiivne,” sõnas ta.

Suuresti samu põhjuseid toovad esile ka teised investorid. Kuigi Delfi Ärileht ei otsinud nimme inimesi, kes Hepsori aktsiaid märgiksid, oli iga vastaja otsustanud kasvõi natukene ettevõtte aktsiatele panustada.