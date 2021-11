Pensionisambast lahkujate hulk on uuesti kasvamas Foto: Argo Ingver

Pensionisambast lahkujate hulk on viimases perioodis uuesti kasvamas, mille taga võib näha peamiselt seda, et kohalike omavalitsuste valimistel oli pensionireform jälle päevakajaline teema, meedias on teema kajastamine kasvamas ning inimesed kardavad inflatsiooni ja börsilangust, mida siiski karta ei tasuks.