Iglucraft kahekordistas tootmist ja rajab uue tootmishoone

Iglucraft on viimastel aastatel teinud suure arenguhüppe nii eksportriikide kui ka käibe näol. Nõudlus on märkimisväärselt kasvanud ja juba 2021. aprilli lõpuks oli Iglucraftil saunade tootmine aasta lõpuni välja müüdud. Ooteajad venisid pikaks ja see tingis olukorra, kus maju oli veel saada, aga saunade tellimisega muutusid järjekorrad üha pikemaks.