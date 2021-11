Ekspert: ma ei ole nõus väitega, et Eestil puudub Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise järel siht

Eesti tehnoloogiavisionääride vaate kohaselt on tänase kasvu jätkudes viie aasta pärast meie tehnoloogiasektoris paarkümmend tuhat töötajat ning kümne aasta pärast enam kui 50 000. See teeb pisut alla 10% kõigist töötavatest inimestest 2030. aasta Eestis. Samas suudavad 2030. aasta tehnoloogiaärid Eestisse tuua tänase efektiivsuse jätkudes koguni 10 miljardit eurot aastas, ehk 30% kogu Eesti sisemajanduse kogutoodangust. See ongi kaua unistatud teadmistepõhine majandus ja Eesti ajude toodangu eksport maailma.

Ega midagi - haarame siis sarvist kinni ja ootame ka teistelt majandusharudelt sarnast ambitsiooni, sest Euroopast on täiendavat rahasüsti oodata. Eesti edukate ettevõtete pink on sedavõrd pikk, et ei ole kahtlust, et väike ning innovatsioonile avatud Eesti püsib ka edaspidi edukamate euroala majandustiigrite tipus. Teeme Eesti suuremaks uute ideedega.