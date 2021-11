Poejuhataja Jaanika: tööpäevad Lidlis mööduvad justkui lenneldes!

Lidlis on olulised väärtused, nagu õiglus, võrdsus ja dünaamilisus. Meie juures õpivad kõik meeskonnaliikmed erinevaid oskusi ja seeläbi vastutavad ka ühiselt oma poe edu eest. Jaanika sõnul teeb just see poetöö huvitavaks. Ta selgitab: „Kõik päevad on poes erinevad – kunagi ei pea igavledes ootama, millal tööpäev juba läbi saab, sest vahetus möödub justkui lenneldes!“