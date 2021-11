Bitcoin kukkus alla 60 000 dollari

Suurim digitaalne valuuta bitcoin langes 8,5% 58 661 dollarile. Teisel kohal olev ethereum kukkus rohkem kui 10%. CoinMarketCapi andmetel on globaalne krüptoturg langenud viimase 24 tunni jooksul umbes 9,5% 2,6 triljoni dollarini.

Mõned analüütikud põhjendasid langust ka uute digitaalvaluutade võimalike maksunõuetega, mis on osa 550 miljardi dollari suurusest infrastruktuuri seaduseelnõust, millele president Joe Biden esmaspäeval alla kirjutas, vahendab Bloomberg.

Bitcoin on sel aastal enam kui kahekordistunud, samas kui ethereum on umbes kuus korda tõusnud. Mõlemad saavutasid eelmisel nädalal rekordilisi hindu, suuresti tänu arusaamale, et krüptovaluuta aitab inflatsiooniriske maandada.