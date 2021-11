ABB pälvis auhinna „Hea töökeskkond 2021"

Auhinna andis üle tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu. „Osavõtt hea töökeskkonna konkursist muutub iga aastaga arvukamaks ning valiku tegemine raskemaks, sest häid kandidaate on palju," märkis Maripuu. „See valmistab aga rõõmu, sest näitab, et Eesti ettevõtted loovad ja väärtustavad head töökeskkonda, kus töötajate tervis ja ohutus on tagatud."

Tänavuse aasta võitjate puhul tõstis Maripuu esile süsteemset lähenemist ja töötajate kaasamist hea töökeskkonna loomisesse. „Ettevõtte ohutuskultuur saab sündida vaid tööandja ja töötaja koostöös," lisas Maripuu. „Ühiselt tegutsedes saab maandada töökeskkonna riske ja hoida töötajate ning seeläbi kogu ettevõtte tervist ja kestlikkust."

ABB Balti riikide juht Jukka Patrikaineni sõnul on hea töökeskkonna auhind ettevõtte töötajatele suur tunnustus. „Suure tööstusettevõttena on ohutuskultuur ja hea töökeskkond meie tegutsemise nurgakivi," ütles Patrikainen. „ABB-s ütleme, et ohutu tootmine ja töötajate tervisele tähelepanu pööramine on osa meie DNA-st."

ABB nimel auhinna vastu võtnud ettevõtte töötervishoiu, -ohutuse ja keskkonna juht Balti riikides, Kaspar Kreek rõhutas samuti töötajate rolli tunnustuse pälvimises. „Saame töökeskkonda luua üksnes oma inimestega - ettevõtte protsesside eest vastutajad saavad luua vajalikud võimalused ja tegutsemise raamistikud, kuid selle järgi elamine algab igast üksikust töötajast," tõdes Kreek. „Kindlasti on meil veel arenguruumi, sest ohutuses saab olla ainult üks eesmärk - see on null tööõnnetust. Töötame selle nimel pidevalt."