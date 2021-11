Üürikorterite hinnad on ületanud kriisieelse taseme

"Erinevatel andmetel oli see 10 kuni 30 protsenti ja nüüd, kui vaadata aastaid edasi, siis tänaseks on üüriturg tegelikult taastunud sellele tasemele, mis ta oli enne esimest Covidi kriisi," rääkis Lumi Capitali ärijuht Reeli Simson.

Inimeste soov üürida eluaset on praegu sama aktiivne kui 2019. aastal, näitavad Uus Maa büroo andmed. Samas on tunduvalt kerkinud elektri ja gaasi hinnad. "Seetõttu on surve all elektri või gaasiga köetavad elamispinnad, millest üürnikud võivad suurte kulude tõttu loobuma hakata," ütles Vähi.