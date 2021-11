Siit minu 6 olulist sammu, mida iga startup investor teadma peab ja mille olen enda jaoks

kujundanud aktiivse ingelinvestorina ja nüüd Funderbeami grupi ärijuhina.

1. Tee teadlik investeerimisotsus

Iduinvesteeringud on pika perspektiiviga, seega investeerimisotsused tuleb teha põhjalikkusega.

Kerget ja lühiajalist hõlptulu otsivate spekulandile see varaklass ei sobi.

Kui ma ise teen iduinvesteeringuid, siis minu jaoks on 6 peamist aspekti, mida vaatan:

Millist probleemi meeskond lahendab ja kuidas nad plaanivad seda lahendada? On sellel probleemil reaalset turgu, kui suur see on ja kas ajastus on õige?