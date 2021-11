Eestlaste seas aina populaarsem börsifirma on turuväärtuselt kolmas autotootja maailmas

Viimase nädala jooksul on Riviani aktsia olnud SEB klientide hulgas üks populaarsemaid välisaktsiaid, ütles SEB kapitaliturgude maakler Kert Koppel. Tema sõnul on enamik ostjaid enda positsiooni veel hoidmas ja vähesed on kiire kasumi realiseerinud.

Rivian pole siiamaani kasumit teeninud, ettevõte on tootmise algusjärgus ja kuni toodangut ei suurendata, on oodata kahjumit. Aastal 2019 oli ettevõtte kahjumiks 426 miljonit dollarit ning 2020. lausa 1 miljard dollarit.

LHV vanemmaakler Nelli Janson ütles, et Riviani turule tuleku ajastus oli suurepärane, sest ajal, mil Tesla aktsia on kauplemas oma kõigi aegade tipus ja huvi elektriautode vastu on suur, otsivad investorid järgmist Teslat, mis neile tulevikus tuhandeid protsente kasumit tooks. Rivian on üheksandast novembrist alates, mil ettevõte börsile tuli, tõsunud 70%.