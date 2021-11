Eesti tennise au ja uhkus Anett Kontaveit on näidanud suurepäraseid tulemusi. Mehhiko WTA aastalõputurniiril on ta teeninud juba karjääri suurima teenistuse, kuid lõplik summa ei ole veel teada. Kui palju on Kontaveit senini võrreldes maailma absoluutsete tippudega teeninud?