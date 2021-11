A. Le Coqis on pea 90% töötajatest vaktsineeritud. Kõrge vaktsineeritus tuleneb sellest, et nad on üks esimesi Tartu ettevõtteid, kes on saavutanud koos terviseametiga kõigi huvitatud töötajate samaaegse vaktsineerimise. Ettevõtte juhi Tarmo Noobi sõnul pole kedagi karistatud mittevaktsineerimise ega premeeritud vaktsineerimise eest.