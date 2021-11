Maksupuudujääk ähvardab maksutõusuga. Aitab ka ametnike piiramine

Vara maksustamine, ettevõtte tulumaks kogu kasumile ja sotsiaalmaksu kärpimine – need on lahendused, mida pakub riigikogu arenguseire keskus arutlemiseks, kuidas katta kardetavalt üha süvenevat riigi maksutulude puudujääki.

Kas tahame, et 2035. aastal oleks meil endiselt kiirabiteenus ja haiglad võtaksid inimesi vastu? Haigekassa andmetel maksab praegu see teenus 900 miljonit eurot aastas. Arenguseire keskuse raportid ütlevad, et just selline summa jääb praeguste trendide jätkudes 15 aasta pärast haigekassa eelarvest puudu. Kas oleme selle vältimiseks valmis maksma kõrgemat tulumaksu, tasuma automaksu, kinnis- jm vara makse?

Arenguseire keskus avaldas raporti, milles näitab meie maksutulevikku.