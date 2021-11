Eften investeerib 10 miljonit eurot Kaunase üürimajadesse

„Kaunase üürimajad on Eftenii esimene projekt Leedu elamispindade turul. Oleme näinud, et korterite müügihinnad on seal kiiresti kasvanud ja sobiva elamispinna kättesaadavus noortele peredele on vähenenud. Seetõttu usume, et Efteni pakutav uus toode täidab peagi katmata niši ja rahuldab perede nõudluse uute, kaasaegsete ja kvaliteetsete korterite järele võtmed-kätte põhimõttel. Plaanime veel ühte projekti Vilniuses, mis põhineb samasugusel partnerlusel,“ ütles fondivalitseja Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas.