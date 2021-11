LHV avab eestlastele võimaluse krüptovaradega kauplemiseks

Soetatud krüptovarasid näeb ja saab hallata koos oma teiste investeeringutega. See tagab populaarsele ja kiiresti kasvavale varaklassile mugava ligipääsu ning annab kliendile oma portfellist tervikliku ülevaate. Lisaks pakub LHV uus lahendus eraisikule eeltäidetud maksuvorme krüptotehingute kiireks ja korrektseks deklareerimiseks.

LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu ütles, et nad on plokiahela tehnoloogia vastu huvi tundnud juba pikalt ning juba 2015. aastal katsetasid nad ühe maailma esimese stablecoin laadse lahenduse ehk LHV Cuber platvormiga. "Vahepealsel ajal oleme oodanud regulatiivse keskkonna arengut, turu korrastumist ja professionaalsete turuosaliste teket. Tänaseks on krüptovarad kasvanud suureks valdkonnaks nii turuväärtuse kui ka detsentraliseeritud finantsteenustel põhinevate käivete osas," lisas Toomsalu.