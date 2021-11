"Kui vaatame pakkumusi, mis on avalikud, näeme, et piltlikult öeldes on pool vanalinna toidukohti müügiks või väljaüürimiseks", sõnas Sooman. Ta lisas, et söögikohad, mis on suunatud kohalikele elanikele, näiteks Telliskivi piirkonnas, saavad paremini hakkama kui kesklinnas ja vanalinnas asuvad.