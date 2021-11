Kahju! Hubase atmosfääri poolest hinnatud menukas kohvik sulgeb uksed: ajad on keerulised

Kohvik-restoran annab oma Facebooki leheküljel teada, et on sunnitud teadmata ajaks uksed sulgema.

"Teadaolevalt on toitlustuses keerulised ajad. Meie olukorra muudab paraku keerulisemaks asjaolu, et meie üürileping on mõne kuu pärast lõppemas ning kahjuks ei ole seni õnnestunud mõlemale osapoolele sobivat kokkulepet sõlmida," kirjutatakse postituses.



Viimast päeva on Kohalik klientidele avatud 05.12.2021. Alates 6. detsembrist on kohvik-restoran kuni lepingu lõppemiseni avatud vaid kokkuleppel, et korraldada sünnipäevasi või ettevõtete üritusi.