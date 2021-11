Skandaalne spordiklubi võttis uue nime ja lubas tänasest passe kontrollida: tegelikkus on taas vastupidine

"Augustist tänaseni on alustanud PPA 250 erinevat menetlust, 140 maskikohustuse mittejärgimisega. Siit (pressikonverentsilt - toim) käis käbi ka Sparta spordiklubi, kes alustas teise nimega spordiklubi. Nüüd kontrollitakse seal ka COVID-tõendit. See on neist väga tubli," rääkis Jaani.

Minister lisas, et märkas tänahommikust Sparta sotsiaalmeediapostitust, kus spordiklubi teavitas, et on asunud tööle uue nime all. Alates 18.11.2021 võimaldab Sparta Spordiseltsi liikmetele spordisaalide kasutamist samades ruumides tegutsev Kitseküla spordiklubi.