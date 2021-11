GRAAFIK | Eesti viimase kümne aasta kinnisvara hinnatõus lööb Euroopa rekordeid

„Tallinnas tulid juba mitme aasta eest turule kortermajad, mis olid mõeldud just välja üürimiseks. Peab ka ütlema, et see oli paljudele meele järele. Antud hetkeks on sadadest korteritest vabad ainult üksikud. See oli ärilises mõttes väga tark investeering," väidab Umanets. „Vaatamata pandeemiale ja tööjõu väljavoolule Eestist pole üürihinnad mitte langenud, vaid tõusnud. Hetkel on kahetoalise korteri üür nii Tallinnas, Riias kui ka Vilniuses keskmiselt 450–600 eurot kuus. Kahe aastaga on hinnad mõnevõrra tõusnud. Ei Eestis ega teistes Baltimaades pole üüritavate eluasemete arv pandeemia jooksul kardinaalselt muutunud. Nõudlus on olemas. Ainuüksi Tallinnas on vajadus kümnete tuhandete korterite järele. See tähendab, et hinnatõus jätkub."