Noor tehnoloogiaettevõtja Taavi Madiberk valiti maineka nõukogu liikmeks

Horizon Europe teadusinnovatsiooni initsiatiivi alusel on Nõukogul tähtis roll juhtida 10 miljardi euro suurust innovatsiooniprogrammi, toetades niimoodi maailmamuutvaid ideid nende elukaarel algusjärgu teadusuurimustest kuni idufirmade ning keskmise suurusega ettevõteteni välja kasvamiseni. Täpsemalt on Nõukogu rolliks nõustada Innovatsiooninõukogu selle strateegia elluviimisel, tööprogrammi ning temaatiliste investeerimisportfellide juures. Eesmärk on maksimaalselt suurendada Innovatsiooninõukogu mõju ja võimalusel ka nõustada laiemate innovatsioonipoliitika küsimustes.