Küsimus ja vastus. Miks on Tallink väärtuslikumate ettevõtete seas nii kõrgel?

Tallink on nimelt edetabeli viiendal real. Seda selgitab Prudentia Advisory juhtivpartner Illar Kaasik:

„2021. aasta TOP101 edetabeli koostamise metoodikast lähtuvalt võetakse börsiettevõtete väärtuste määramisel baasväärtuseks ettevõtete aktsia hind seisuga 30.06 2021. Sellel hetkel maksis Tallinki aktsia 0,76 eurot, samas 15. novembri seisuga on aktsia hind 0,59 eurot ehk Tallinki aktsia on odavnenud nimetatud perioodi jooksul 22%. Samas on TOPis ka ettevõtteid, millede aktsiad on börsil kiiresti kallinenud, selliseks ettevõtteks on näiteks LHV pank, mille aktsia kallines samal ajavahemiku jooksul koguni 89%! Võib öelda, et LHV aktsia on teinud pöörase hinnakasvu. Olulise hüppe tegi ka Coop Panga aktsiahind kerkides samal perioodil 2,2 EUR lt 3,1 euroni.

Tallinki puhul on samas selgelt tunda Covidi jätkuvat mõju majandustulemustele. AS Tallink Grupp vedas 2021. aasta mais 124 470 reisijat, mida on 64,8 protsendi võrra rohkem võrreldes eelmise aasta maiga. Tänavu kolmandas kvartalis veetud reisijate arv moodustas kokku 1 144 092 reisijat, mis on 13% vähem, kui mullu samas kvartalis. Nimetatud muutused mõjutasid ka Tallinki aktsiahinda.

Samas Covidi mõjud turgudele tervikuna olid pigem positiivsed, selleks et stabiliseerida majandust toetasid valitsused ja keskpangad maailma erinevate rahastusprogrammidega, mis mõjutas omakorda aktsiaturgudel toimuvat. Covidi kriisi perioodil on näiteks hüppeliselt kasvanud e-kaubandus ja see on põhjuseks, miks tänavusest TOP101 edetabelist leiame Eesti Posti - ettevõtte, mis teenindab e-kaubanduse logistikat. Covid pole mõjutanud samuti jaekaubandust tervikuna negatiivselt, pigem vastupidi, sest kulutused reisimisele vähenesid, asendudes siseriikliku tarbimisega.