Produtsendid: Eesti teleseriaalide kvaliteet kannatab kümme aastat samal pulgal püsinud eelarvete tõttu

"Kui me omal ajal ostsime Saksamaalt seriaali "Võmm" formaadi, siis nad ütlesid, et neil on väga kiire ja sisseõppinud meeskond teeb selle kaheksa päevaga ära. Kahjuks meie peame kolme päevaga tegema, sest kaheksa päeva jaoks meil küll raha ei ole," lisas teleprodutsent Raivo Suviste.

"Seriaalid on muidugi väga erineva hinnaga, aga "Pank" ma arvan, et on ka kallimatest seriaalidest kümme korda kallim. See on niisugune ilukirjanduslik pliiats, et kümme korda, aga ta umbes nii ongi," märkis Suviste.