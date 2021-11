Kohvikupidaja ja koroonaaktivist Elvis Brauer sai politseinike takistamise eest 9500 eurot sunniraha

Täna postitas kohvikupidaja Elvis Brauer sotsiaalmeediasse uue video, kus taas seisab kohviku ukse ees ning takistab politseil sisenemist. Brauer nõuab politseilt küll töötõendit ning terviseameti volitust kohvikusse sisenemiseks.

Politsei Põhja prefektuuri välijuht Keit Seppo ütles, et eile käis politsei kontrollimas ettevõtte OÜ MEM kohvikuid, mille kohta oli neile tulnud info, et seal ei kontrollita klientide COVID-tõendeid. Seppo sõnul ei olnud tol hetkel kliente kohvikus, kuid kohal oli omanik, kes palus politseinikel välja minna, et seal vestelda. "Õues selgitas mees politseinikele, et tema ei palu klientidel näidata COVID-tõendeid ega kontrolli ka tõendite QR-koode. Seega tunnistas mees, et ei järgi valitsuse kehtestatud piiranguid," ütles Seppo.

Politseinikud vormistasid ettevõttele reeglite eiramise eest ettekirjutuse viivitamatult täitmiseks, mida omanik keeldus paberkandjal vastu võtmast. Ettekirjutuse mitte vastu võtmine ei vabasta Seppo sõnul teda korralduse täitmisest.

Mitu tundi hiljem läksid politseiametnikud ettevõttesse tegema järelkontrolli. Kuid ametnike saabudes seisis omanik Seppo sõnul ukse peale ette ning takistas politseinike sisenemist ja kontrolli läbiviimist. Koostööd Brauer politseiga ei teinud, seetõttu kasutasid politseiametnikud Seppo sõnul sundi. "Kui mees oli rahunenud, lasti ta lahti," ütles Seppo.

Seppo ütles, et kohviku teenindajad keeldusid politsei küsimustele vastamast. Seal viibinud klientidelt said politseinikud kinnituse, et neilt ei küsitud ei isikut tõendavat dokumenti ega COVID-tõendit.

Politsei alustas ettevõtte osas haldusmenetluse.

Täna aga postitas kohvikupidaja Brauer uue video, kus on taaskord näha, et politseiametnikel takistatakse kohvikusse sisenemist ning kontrolli läbiviimist. Brauer ei liigu ukse eest enne kui politseinikud teda sealt eest jõuga ära viivad.